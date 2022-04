Diaporama Will Smith et le scandale de la gifle aux Oscars : un ex-amant de Jada Pinkett s'en mêle !

Will Smith et le scandale de la gifle aux Oscars : un ex-amant de Jada Pinkett s'en mêle !

Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith - Avant-première du film "Focus" à Hollywood.

3 / 15

Jada Pinkett Smith et son mari Will Smith évoquent une pause dans leur mariage et la liaison de l'actrice avec le rappeur américain August Alsina, dans l'émission Facebook "Red Table Talk", le 10 juillet 2020.