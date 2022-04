Will Smith et le scandale de la gifle aux Oscars : un ex-amant de Jada Pinkett s'en mêle !

Rien ne s'arrange pour Will Smith. Après avoir été écarté d'un projet Netflix ou avoir encore subi une avalanche de critiques, un nouveau personnage est venu se mêler à l'ambiance. Il s'agit cette fois d'un ancien amant de sa femme Jada Pinkett Smith qui a décidé de venir apporter son grain de sel à la sordide affaire de la gifle aux Oscars.

August Alsina, un chanteur de R&B avec qui Jada Pinkett Smith a reconnu avoir eu une aventure extra-conjugale, a dévoilé des détails de sa relation avec la comédienne dans une nouvelle chanson intitulé Shake the World.. Et cela ne va rien arranger à la cacophonie générale qui entoure le couple Smith depuis deux semaines. "Bien sûr, quelques mer*** vont tomber après que vous vous êtes emmêlé avec le favori du monde", chante alors l'artiste de 29 ans sur son titre qu'il a partagé via son compte Instagram. Des paroles, un brin énigmatiques, mais qui ferait tout à fait référence à Will Smith et à la période compliquée que l'acteur traverse.

Dans cette même chanson, August Alsina fait référence aux boycotts qu'il a subis après que Jada Pinkett a révélé leur relation dans l'émission Red table talk en 2020. "J'ai entendu que je suis boycotté. Eh bien, ne parlons pas de cela. Point rouge dans le dos, je suis devenu une cible. Et je suis imparfait mais sans défaut, c'est ce qui fait de moi August", affirme le chanteur dans son titre.

Pour rappel, la femme de Will Smith avait déclaré, devant son mari avec qui elle entretenait alors une relation très libre : "Au fil du temps, je suis entré dans un autre type de liaison avec August. C'était une relation, absolument. J'avais très mal, j'étais vraiment brisée. Je voulais juste me sentir bien. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie bien...". On peut dire que le chanteur a bien choisi son moment pour régler ses comptes avec Will Smith...