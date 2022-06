Diaporama : Zaho maman : fleur, chanson... Son fils Naïm lui sort le grand jeu

1 / 26 Zaho maman : fleur, chanson... Son fils Naïm lui sort le grand jeu

2 / 26 Exclusif - Zaho - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 4", qui sera diffusée sur TF1, à Paris © Gaffiot-Perusseau / Bestimage





3 / 26 Zaho, Florent Mothe et leur fils de 3 ans, Naïm

4 / 26 La chanteuse Zaho au village (Jour 3) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022, à Paris, France, le 24 mai 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





5 / 26 Zehira Darabid aka Zaho - Jour 3 - Les célébrités en tribune lors des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 24 mai 2022.

6 / 26 Exclusif - Zaho - Soirée d'ouverture du concept-store "l'avant coureur" à Aubervilliers, le 24 juin 2021. © Christophe Clovis / Bestimage





7 / 26 Exclusif - Zaho - Enregistrement de la 2ème partie de soirée de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 12 juin sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo...sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Après le succès de la première émission, " DUOS MYSTERES " est de retour sur TF1 le samedi 12 juin à 21h05 pour de nouveaux duos étonnants et exceptionnels. Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d'autre d'un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu'ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans " DUOS MYSTERES " tout commence par un jeu avant de basculer dans l'émotion ... Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d'amitié, d'amour ou d'admiration... Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d'une rencontre artistique aussi excitante qu'inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu'une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l'artiste mystère ! Et, avant de découvrir la voix de la première célébrité, des indices seront donnés au téléspectateur pour l'aider dans sa recherche. Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l'affiche ? Quelle sera l'émotion des artistes lorsqu'ils se découvriront enfin ?





8 / 26 Zaho et Florent Mothe, parents de Naïm

11 / 26 Exclusif - Zaho - Concert privé Voltage FM à l'Aquarium à Paris, le 7 février 2017. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

12 / 26 La chanteuse Zaho et Florent Mothe - Célébrités dans les tribunes du parc des princes lors du match de football de ligue 1, Paris Saint-Germain (PSG) contre FC Nantes à Paris, France, le 18 novembre 2017. Le PSG a gagné 4-1.





16 / 26 Exclusif - Zaho - Surprises - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 4", qui sera diffusée le 4 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage





17 / 26 Exclusif - Florent Mothe et Zaho - Florent Mothe et Zaho aux platines du restaurant La Gioia lors de la soirée "Les musiques de la Gioia" à Paris, le 27 mai 2015.





18 / 26 Exclusif - Zaho - Soirée d'ouverture du concept-store "l'avant coureur" à Aubervilliers, le 24 juin 2021. © Christophe Clovis / Bestimage





19 / 26 Exclusif - Zaho - Enregistrement de l'émission "Les Années Bonheur" à Saint-Denis, diffusée le 6 mai. Le 21 mars 2017 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





20 / 26 Exclusif - Zaho - Enregistrement de l'émission "Les Années Bonheur" à Saint-Denis, diffusée le 6 mai. Le 21 mars 2017 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





21 / 26 Zaho - 4ème cérémonie des Melty Future Awards au Grand Rex à Paris, le 6 février 2017. © Denis Guignebourg/Bestimage

22 / 26 Exclusif - Florent Mothe, Zaho - Princess Erika aux platines du restaurant La Gioia lors de la soirée "Les musiques de la Gioia" à Paris, le 6 mai 2015.





23 / 26 Exclusif - Zaho - Concert privé Voltage FM à l'Aquarium à Paris, le 7 février 2017. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage





24 / 26 Exclusif - Zaho - Enregistrement de l'émission "Cette Soirée Là" au Zénith de Paris le 8 et 9 janvier 2017. TF1 proposera samedi 14 janvier prochain un rendez-vous hommage à Claude François. Disparu il y a bientôt 40 ans, Claude François sera chanté par une vingtaine d'artistes présents depuis le Zénith de Paris, parmi lesquels évidemment M. Pokora, qui lui rend depuis quelques semaines un hommage commercial très plébiscité. Son album de reprises My Way vient de dépasser le cap des 400 000 exemplaires vendus en France. Pour cette grande soirée, les plus grands artistes français reprendront à leur manière les tubes de Claude François : " Belinda ", " Alexandrie Alexandra ", " Chanson Populaire ", " Si J'avais Un Marteau ", " Magnolias For Ever ", ... © Cyril Moreau - Veeren Ramsamy / Bestimage

25 / 26 Zaho lors de la 18ème cérémonie des "NRJ Music Awards" au Palais des Festivals à Cannes, le 12 novembre 2016. © Christophe Aubert via Bestimage