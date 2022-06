Zaho maman : fleur, chanson... Son fils Naïm lui sort le grand jeu

Inutile de préciser que ce post plein d'amour a fait fondre les internautes, touchés par le lien indéfectible et fort qui semble unir la mère et son fils : "Il est beau ce gosse", "Amour et fierté dans le regard", "On voit beaucoup d'amour dans tes yeux et c'est magique", "Vous êtes tellement beaux", "Magnifique chanson Naïm", "C'est adorable." Le papa aura-t-il droit à la même chose pour sa fête le 19 juin prochain ?

Ce papa justement, c'est Florent Mothe et il a mis longtemps avant de pouvoir sortir de l'ombre. Le jour de la naissance de Naïm le 8 juin 2018, que Zaho avait fièrement révélée sur les réseaux sociaux, une poignée de proches seulement connaissaient l'identité de celui avec qui la chanteuse venait de fonder une famille. L'officialisation n'a eu lieu que bien plus tard. Désormais mariés, Zaho et Florent Mothe se livrent un peu plus sur les détails de leur histoire restée secrète au départ.

Les tourtereaux se sont rencontrés grâce à La légende du roi Arthur, comédie musicale dans laquelle ils interprétaient deux ennemis. Collègues puis amis, le destin (mais surtout Florent Mothe) a fait le reste : "Ça faisait 6 mois qu'il était célibataire, mais il ne faisait pas forcément d'avances. La manière dont ça a marché, ça a été la franchise (...) Il m'a dit : 'Tu sais que je te kiffe et toi aussi, mais tu ne le sais pas encore (...) Un jour, on aura un enfant ensemble." Il n'y a apparemment pas que dans la chanson que Florent Mothe semble avoir un don.