Diaporama Zinedine Zidane : Sa réunion secrète dans un palace parisien fait jaser

Zinedine Zidane, entraineur du Real Madrid, lors d'une conférence de presse à Madrid. © Irina R. H/AFP7 via ZUMA Wire / Bestimage

Nasser al-Khelaïfi (pdg du PSG) et Leonardo (directeur sportif du PSG) dans les tribunes lors du match de Champions League "PSG - Galatasaray (5-0)" au Parc des Princes à Paris, le 11 décembre 2019.

Zinedine Zidane - Le Real Madrid a battu l'Atalanta (3 - 1) en match de Ligue des Champions et Karim Benzema marque son 70ème but de la compétition, le 16 mars 2021. © Alterphotos / Panoramic / Bestimage

10 / 13

Nasser Al-Khelaïfi, PDG du PSG, Lionel Leo Messi et Leonardo, directeur sportif du club - Lionel Leo Messi rejoint le PSG sous le maillot numéro 30 et donne une conférence de presse au Parc des Princes à Paris, le 11 août 2021. © Aurélien Meunier / PSG via Bestimage