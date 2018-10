Accouchements de Kate Middleton : Keira Knigthley pousse un coup de gueule

Le 2 mai 2015, sept petites heures seulement après avoir donné naissance à son deuxième enfant, la princesse Charlotte, Kate Middleton apparaissait sur les marches de la maternité son bébé dans les bras. On se demandait à l'époque si elle n'était pas une Wonder-Woman... La duchesse de Cambridge était superbe dans une robe blanche à fleurs jaunes. Son visage semblait reposé. Elle était parfaite. Ces images ont particulièrement mis en rogne l'actrice Keira Knightley, qui a accouché quelques jours plus tard et pour qui cette perfection artificielle est une injonction supplémentaire aux femmes.

Keira Knightley, 33 ans, évoque la naissance de sa fille Edie, le 25 mai 2015, dans un texte intitulé Le Sexe faible paru dans la collection Les Féministes ne portent pas de rose (et autres mensonges). Elle écrit, s'adressant à sa fille : "Mon sexe s'est ouvert. Tu es sortie les yeux ouverts. Les bras en l'air. En criant. Ils t'ont posée sur moi, recouverte de sang. Ta tête était déformée par l'accouchement. Tu criais, tu pulsais, tu haletais."

Ne montre pas ta bataille, Kate

Pour l'actrice, l'accouchement n'est pas une partie de plaisir contrairement à ce que laissent penser ces images de Kate. Elle dénonce ce qu'on impose à la duchesse et aux femmes. "On regarde la télé. On voit que Kate a quitté la maternité sept heures après, son visage maquillé, juchée sur des talons. Le visage que le monde veut voir (...) Cachez. Cachez votre douleur, vos corps qui s'ouvrent, vos seins qui goûtent, vos hormones qui se déchaînent. Ayez l'air jolies. Stylées. Ne montre pas ta bataille, Kate. Sept heures après que tu te sois battue avec la vie et la mort, en sang, criant pour expulser cette vie. Ne le montre pas. Ne le raconte pas. Tiens-toi là avec ta fille et laisse-toi mitrailler par une meute de photographes mâles."

Le 23 avril 2018, le même tour de force se produit pour la naissance du prince Louis. Kate Middleton est en salle de travail dès 6h du matin. Son fils n'est pas encore né que la styliste Natasha Archer est déjà dans les couloirs de la maternité de l'hôpital St Mary avec la robe rouge Jenny Packham qui portera la duchesse dans quelques heures. On imagine que des professionnels sont également présents pour maquiller et coiffer l'épouse du prince William. Reste que six petites heures après la naissance – nouveau record personnel – Kate est prête pour les objectifs...