Agathe Auproux : Photo rare de son chéri... "Plus beau" qu'elle ?

Depuis le 26 mars 2017, Agathe Auproux n'a plus posté de photo d'elle aux côtés de son amoureux. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui tente de préserver son couple de sa médiatisation soudaine, vient pourtant de faire une entorse à ce principe. Mais pas n'importe comment : en s'assurant que le cliché serait supprimé au bout de 24 heures...

C'est via l'éphémère story Instagram que la jolie brune, ex-journaliste pour les Inrockuptibles, a diffusé une photo d'elle et de son boyfriend depuis deux ans. La nouvelle recrue de TPMP s'affiche en chemisier blanc et noir, la main posée sur l'épaule de son homme dont le visage est caché derrière des lunettes de soleil. Un instantané sur lequel est écrit : "En train de me demander s'il n'est pas plus beau que moi."