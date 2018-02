Alain Bernard amoureux de Faustine : Complices pour la bonne cause

La Fondation Claude Pompidou multiplie les actions. Après avoir organisé sa traditionnelle galette des rois le 24 janvier dernier en son siège parisien situé rue du Louvre, l'organisation qui oeuvre pour les personnes âgées, handicapées et le développement de l'aide volontaire s'est vue dédier une journée spéciale l'Hippodrome Côte d'Azur situé à Cagnes-sur-mer le 11 février dernier. Plusieurs manifestations ont été organisées à cette occasion dont le Prix de la Fondation Claude Pompidou couru dans l'après-midi et gagné par la jument Barkaa.

La comédienne Corinne Touzet, ainsi que les sportifs Brahim Asloum et Alain Bernard constituaient une ambassade de charme et de champions pour remettre la coupe au vainqueur. Sur un nuage depuis qu'il a eu le coup de foudre pour une charmante jeune femme prénommée Faustine, Alain Bernard était accompagné de sa moitié. Complices durant leur découverte du monde hippique, l'ancien nageur qui occupe à présent un poste bénévole au Club des nageurs d'Antibes et la graphic web designer ont échangé sourires et éclats de rire à l'hippodrome.

Alain Bernard s'était confié pour la première fois sur son amour pour Faustine lors sa participation à l'émission Clair obscur (France Ô) dont il avait été le premier invité. Interrogé par Sébastien Folin, l'ancien roi des bassins, double champion olympique, était bien évidemment revenu sur la tragédie Dropped (il faisait partie du casting) mais a également abordé des thèmes plus joyeux comme sa vie amoureuse. "c'est un coup de foudre en fait. Et les coups de foudre, ça ne se maîtrise pas. C'est une fille extraordinaire. On s'est rencontré dans des circonstances particulières. Six mois, un an avant, cela ne l'aurait peut-être pas fait. Nos chemins se sont croisés au bon moment et c'était pas du tout à la piscine", avait-il révélé. Aux anges, Alain Bernard n'avait pas caché son immense bonheur : "Voilà, c'est une fille extraordinaire qui m'apporte un équilibre, un équilibre parfait je pense. J'essaye de nous préserver même si je n'affiche pas pleinement publiquement notre vie, mais j'ai envie de lui témoigner mon amour aussi." Et les nouvelles photos du couple parlent d'elles-mêmes.