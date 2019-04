Alain-Fabien Delon : Sa surprise à sa mère Rosalie avec... Jean-Claude Van Damme !

Avec l'ancien mannequin néerlandais Rosalie Van Breemen, Alain Delon a eu deux enfants, Anouchka et Alain-Fabien (il avait déjà un premier fils, Anthony, avec Nathalie). Devenus adultes, sa fille s'épanouit sur scène et son benjamin a sorti un roman, De la race des seigneurs. Ce dernier a assuré avec passion et enthousiasme la promotion de son travail, souvent accompagné de son amoureuse, la chroniqueuse Capucine Anav. Il s'octroie aussi des moments de détente. On a ainsi pu le voir rire lors d'une soirée au côté de... Jean-Claude Van Damme ! Le jeune homme a ainsi envoyé une vidéo à sa maman avec la star des arts martiaux de 58 ans. Le message a tellement touché et amusé l'ex-femme du monstre sacré du cinéma français qu'elle l'a posté sur son compte Instagram.

Dans la vidéo qu'Alain-Fabien Delon a fait parvenir à sa mère Rosalie Van Breemen, il discute avec JCVD dans un bar, autour de quelques verres. Le héros d'Universal Soldier explique le sens de son mot fétiche, "aware". Conquise par le discours de l'acteur et par le sourire de son fiston, Rosalie van Breemen a publié cette vidéo sur son profil Instagram, en ajoutant en légende : "Tellement heureuse ! J'ai toujours aimé Jean-Claude, non seulement pour son jeu d'acteur ou pour ses performances en arts martiaux, sa forme, mais aussi en tant que personne. Authentique et vivant le moment présent.. #aware comme il appelle cela... Certaines personnes pensent que ce truc aware est juste marrant, moi je pense que c'est bien vu ! Merci Jean-Claude ! (Et merci Alain-Fabien !) Et je t'embrasse aussi !"