Alessandra Sublet : Au top pour soutenir son amoureux qui fait sa "Confession"

Alessandra Sublet est au top sur le petit écran. Sur le grand, c'est son amoureux qui brille ! La présentatrice d'Action ou vérité sur TF1 est venue applaudir le film La Confession dont son mari Clément Miserez est l'un des producteurs avec sa société Radar Films, lors de l'avant-première parisienne du 2 mars.

Maman d'Alphonse (2 ans) et de Charlie (presque 5 ans), l'animatrice de La Cour des grands sur Europe 1 était donc en première ligne lors de cette projection. Un enthousiasme partagé par le couple formé par Hélène de Fougerolles et Marc Simoncini, ainsi que par l'humoriste Florent Peyre et l'ex-Robin des bois Élise Larnicol.



Tout ce beau monde a applaudi la réalisation de Nicolas Boukhrief et de son actrice principale, Marine Vacth, qui affiche son nouveau look, une coupe courte. Son partenaire Romain Duris avait un mot d'absence, puisqu'il est en tournage avec Vincent Cassel pour Fleuve noir. Les actrices Anne Le Ny et Solène Rigot, qui font partie de la distribution, ont assisté à l'événement, tout comme Béatrice Szapiro, petite-fille de Béatrix Beck, l'auteur du livre dont le film est l'adaptation.

L'histoire : Sous l'Occupation allemande, dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l'église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d'elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu'intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

La Confession, en salles le 8 mars 2017