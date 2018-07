Alexandra Lamy bombesque en bikini : Michaël Youn est "choqué"

Si le dicton "qui aime bien châtie bien" s'applique, force est de croire qu'Alexandra Lamy et Michaël Youn s'aiment beaucoup. Inséparables depuis le tournage de Chamboule tout, une comédie prévue pour 2019, les deux comédiens font couler de l'encre sur les réseaux sociaux et n'hésitent pas à en jouer.

Le 26 juillet 2018, alors qu'elle se trouve dans les Cévennes, Alexandra Lamy a posté une photo d'elle au bord d'une rivière, dans une posture de yoga et surtout en bikini. De quoi faire réagir ses fans... à commencer par Youn. L'ex d'Elsa Pataky et papa de l'adorable petite Seven avec Isabelle Funaro a commenté à sa manière. "Suis choqué que tu partages ce genre de clichés avec d'autres personnes que moi", lâche le réalisateur et comédien.

"Mais toi je t'ai envoyé une super vidéo et de face", réplique malicieusement la maman de Chloé Jouannet. Pas de quoi arrêter l'ancien trublion du Morning Live. "Me chauffe pas si tu veux pas que la France entière la voie", lui répond-il. En commentaires, un internaute n'a pas hésité à le traiter de "chineur".