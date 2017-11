Alexandra Lamy gênée par le voile de Diam's ? Sa réponse...

Il y a quelques jours, Diam's se confiait au Journal du Dimanche, s'affichant mère de famille heureuse, comblée et très active. "Peut-être certains ont-ils du mal à accepter que l'on trouve le bonheur en dehors de certains codes admis de tous, comme la gloire, la quête d'argent sans limite... D'autres choses brillent à mes yeux aujourd'hui", confiait-elle notamment.

Dans ce même entretien, elle s'est évidemment confiée sur le voile qu'elle porte depuis 2008. "Je croise parfois des regards inquiets mais j'essaie de comprendre plus que de condamner, affirme-t-elle au JDD. Il m'arrive de discuter avec des gens d'un premier abord hostile à mon apparence mais, très vite, quand vous savez les rassurer, ils comprennent que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Le voile a toujours mauvaise presse en France. Beaucoup de gens l'associent à l'actualité tragique. Je comprends la méfiance. En revanche, je n'accepte pas le manque de respect ou les agressions verbales. De nombreuses femmes portent le voile avec paix et conviction."

Un voile (et un choix) qui peut déranger parfois, comme le sous-entend Alexandra Lamy. Au micro de Nagui dans La Bande originale sur France Inter où elle était invitée lundi 13 novembre, l'actrice a réagi aux propos de Diam's, une de ses idoles. "Elle a quand même chanté 'faut pas s'voiler la face' un jour", lance ainsi Nagui après l'écoute du titre Incassables sorti en 2003. Et Alexandra Lamy de réagir dans la foulée : "Oui, c'est dingue !"

Lancée sur le sujet, la comédienne que l'on retrouvera mercredi à l'affiche de Par instinct, ne cache pas son affection pour la musique de la rappeuse engagée. "Diam's, c'est surtout une dédicace pour ma fille et ma soeur car c'est vrai que nous on a a-do-ré Diam's... Dès qu'on met Diam's, c'est le feu !", avoue-telle. Puis d'ajouter : "Je n'ai pas voulu avoir de jugement car ça ne regarde personne. Après, il y a des choses par rapport à la burka entière et caetera qui me gênent, autant le voile ne me dérange absolument pas. En fait, c'est ce que ça raconte derrière par rapport à la femme qui me fait mal en fait."

De là à dire qu'Alexandra Lamy est vraiment gênée par le changement radical de Diam's, reconvertie et voilée ? En 2012, elle disait "comprendre une femme comme Diam's"... mais à propos de son refus de gloire.