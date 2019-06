Alexandra Rosenfeld : Abdos, bikini sexy, peau bronzée... L'ex-Miss épate

Alexandra Rosenfeld vient de mettre tout le monde d'accord sur Instagram.

Après avoir multiplié les publications depuis l'Islande avec son compagnon Hugo Clément, notre ex-Miss France 2006 aujourd'hui âgée de 32 ans a décidé de changer soudainement sa ligne éditoriale sur Instagram. Fini les manteaux et les bonnets au beau milieu des vallées verdoyantes, la maman d'Ava (8 ans, fruit de ses amours passées avec le rugbyman Sergio Parisse) a décidé de s'exhiber en bikini !

Ainsi, ce 10 juin 2019, les abonnés d'Alexandra Rosenfeld ont pu découvrir la starlette absolument renversante de beauté sur un cliché géolocalisé au Mexique et où on l'on ne peut qu'admirer ses abdominaux dessinés et sa silhouette de rêve. "Sculpturale", a notamment commenté Laury Thilleman, Miss France 2011.

Pour rappel, cela fait maintenant un peu plus d'un an que l'ex-reine de beauté et le journaliste de Konbini filent le parfait amour. Le 28 mai dernier, Alexandra Rosenfeld marquait le coup en postant un dessin illustrant leur rencontre en marge du tournage d'un épisode de Fort Boyard. Sur celui-ci, on pouvait voir la jeune femme à moitié endormie contre Hugo Clément, tandis que le duo partageait une paire d'écouteurs... Trop mignon !