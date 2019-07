Alexia (Top Chef) : "Mains au c**" et propositions déplacées... elle dénonce

En mai dernier, Alexia Duchêne a été éliminée en demi-finale de Top Chef 2019. C'est finalement son camarade Samuel qui avait remporté le célèbre concours culinaire de M6. Auprès de nos confrères de Melty, la jeune femme évoque l'ouverture prochaine de son restaurant Dacsha, mais également les comportements sexistes de ses collègues en cuisine.

"C'est vrai qu'à 23 ans, les gens ne me prennent pas hyper au sérieux. Avec Top Chef, ça aide, confie Alexia. Mais j'ai bossé dans des trucs où j'avais des postes un peu élevés et les gens avaient déjà presque dix ans de plus que moi. C'est galère de se faire respecter par des mecs qui ont une trentaine d'années et qui m'ont au-dessus d'eux."

D'ailleurs, être une femme dans ce milieu où l'on retrouve souvent les hommes n'est "pas facile tous les jours". La jeune femme révèle même avoir vécu "des trucs pas hyper cool" : "Dans les cuisines de restos étoilés, les mecs qui te mettent la main au cul, qui te parlent mal... J'ai reçu des textos quand j'avais 15 ans, à 2h du matin, de mecs qui me disaient : 'Viens chez moi ce soir' et tout... Bah ouais, les mecs sont des oufs. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête."

Décidée à faire changer les mentalités, Alexia espère instaurer une tout autre ambiance dans son restaurant Dacsha, qui ouvrira ses portes dès cet été. "C'est seulement en allant dans des restos où il y a plus de jeunes, plus de gens qui ont bougé, qui ont voyagé, qui ont vu autre chose qu'on arrivera à avoir un environnement de travail à peu près normal", a-t-elle conclu.