Alicia Aylies (Miss France 2017) en larmes dans Ninja Warrior : Elle s'explique

Vendredi 23 juin 2017, Alicia Aylies (Miss France 2017) a fondu en larmes dans Ninja Warrior. Très stressée, la jeune femme de 19 ans n'a pas réussi à franchir le premier obstacle du parcours. Au micro de Malika Ménard pour Télé Loisirs, la reine de beauté est revenue sur sa participation au jeu de TF1.

"J'avais honte (...) Je me suis dit que j'allais me battre pour aller jusqu'au bout", a confié Alicia Aylies. Et d'expliquer les raisons de son échec : "On n'avait pas du tout le temps de s'entraîner. Et puis, tu ne te dis pas le matin 'Tiens, je vais me faire un petit parcours de Ninja Warrior'." Toutefois, Miss France 2017 ne "regrette pas" sa participation. "Mais je pense que si j'y retourne, je m'entraînerais", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Alicia Aylies a tenté sa chance afin de soutenir l'association Les bonnes fées, dont le but est d'intervenir auprès des gens pour améliorer leurs conditions de vie. Très déçue de ne pas avoir pu aller au bout de l'aventure, la jeune femme avait pu compter sur le soutien de Sandrine Quétier, qui l'avait alors consolée face caméra.

Mais, si elle a échoué à Ninja Warrior, Miss France 2017 a cartonné dans Fort Boyard. En effet, samedi 24 juin 2017, elle a remporté 15 830 euros avec son équipe – composée de Vincent Lagaf', Cartman, Artus, Vitaa et Kamel le Magicien – pour l'association Imag'in, qui a pour vocation de favoriser partout dans le monde l'accès à l'éducation.