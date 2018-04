Alizée complice avec sa fille Annily : Une tendre photo du duo révélée...

Alizée a toujours entretenu une relation fusionnelle avec sa fille Annily, fruit de ses amours passées avec Jérémy Chatelain.

Dimanche 22 avril 2018, la chanteuse des hits Moi... Lolita et J'en ai marre a immortalisé cette complicité mère-fille en publiant une photo en noir et blanc d'elle et son adolescente de bientôt 13 ans sur Instagram. "Forever #myprincess #mylovelygirl #smile #love", a écrit celle qui est aujourd'hui mariée au danseur Grégoire Lyonnet.

"Olalalala mais qu'est-ce qu'elle est grande !!! Et belle !", "Cette photo est vraiment très jolie !", "Copie conforme ! Elle est belle comme sa maman", "Vous êtes très belles toutes les deux, beaucoup de ressemblance !", pouvait-on lire dès les premières réactions sur le réseau social.

Quand Annily n'est pas en Corse avec sa maman chérie, c'est en région parisienne avec son papa Jérémy Chatelain et sa compagne Julie que la fillette profite des siens. Pour rappel, l'ex-élève de la Star Academy (TF1) et sa chérie s'apprêtent à accueillir un nouveau bébé dans la famille. Julie est en effet enceinte.

On devine qu'Annily devait être ravie d'apprendre la nouvelle ! D'autant plus qu'Alizée et Grégoire Lyonnet ont, en octobre dernier, eux aussi évoqué leur envie de pouponner auprès de nos confrères de Télé Star. "C'est la prochaine étape", lançait ainsi la chanteuse tandis que son époux acquiesçait l'idée mais pour "plus tard". Annily va bientôt pouvoir jouer les grandes soeurs !