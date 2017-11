Amel Bent en balade avec son "MiniMe", habillée exactement comme elle

Amel Bent est l'heureuse maman de deux petites filles depuis le mois d'octobre, une petite Hana ayant rejoint la famille. Ce n'est cependant pas avec le nourrisson que la chanteuse de 32 ans s'est affichée sur Instagram mardi 21 novembre mais avec son aînée Sofia, née en février 2016.

La nouvelle jurée de The Voice Kids a ainsi proposé à ses 240 000 abonnés une photo de famille prise dans la rue. Photographiée de dos avec sa fille de 21 mois, Amel Bent, qui a déjà retrouvé une jolie silhouette, apparaît dans la même tenue qu'elle : blouson noir, chemise à carreaux, jean et boots camel. Mère et fille se tiennent par la main. Une ressemblance légendée "#MiniMe" avec deux coeurs. Les fans sont conquis. "Wouahhhh trop chou même habit et démarche comme maman... c'est subliminal", "Trop mignonne ta fille", "Trop chou", les compliments fusent parmi les commentaires laissés.

Du haut de sa première année, Sofia fait littéralement craquer la Toile a chacune de ses apparitions. Baby girl stylée, habillée avec goût par sa maman, elle séduit dans toutes les tenues. En look baby driver ou marinière mais aussi en tenue hippie.