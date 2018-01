Amir découvert par Jenifer : Leur bel anniversaire

Depuis le 16 janvier dernier, et jusqu'au 20 janvier, la troupe des Enfoirés est sur scène afin de présenter le nouveau spectacle Musique !, porté par l'hymne On fait le show composé par Soprano. Si Shy'm ou Jean-Baptiste Maunier sont absents de la joyeuse bande menée par Mimie Mathy – de retour après son opération de la colonne vertébrale en janvier 2017 –, de nombreux membres emblématiques étaient de retour, parmi lesquels Jenifer et Amir.

Sur Instagram, l'interprète d'On dirait a d'ailleurs rendu un bel hommage à son ancienne coach de The Voice (en 2014). "18 janvier. 4 ans que tu m'as pris dans ton équipe #thevoice", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle ils apparaissent complices.