Amir et Lital : Les jeunes parents aux premières loges pour Rafael Nadal

Amir et son épouse Lital ont assisté dimanche 9 juin 2019 à la grande finale masculine des Internationaux de France de Roland-Garros. Le couple était aux premières loges pour apprécier le jeu impeccable de Rafael Nadal qui s'est imposé en quatre sets face à l'Autrichien Dominic Thiem, sortant du numéro 1 Novak Djokovic en demi-finale.

Le chanteur portait encore son plâtre. En effet, le 25 mai, lors d'un concert en plein à air à Aubagne, l'interprète de J'ai cherché a chuté de la scène. Selon La Provence, cette grosse chute aurait pu être évitée si un garde-corps avait été installé, ce qu'a déploré l'équipe du chanteur qui aura 35 ans le 20 juin. Le quotidien raconte aussi qu'Amir aurait perdu connaissance avant d'être transporté par les pompiers vers l'hôpital de la ville où il a été plâtré pour soigner des fractures, notamment au poignet.

Hier à Roland-Garros, ce n'est pas cette blessure qui aurait empêché Amir de profiter du spectacle avec Lital. Le couple a également été vu saluant le chanteur Vianney lui aussi présent comme de nombreuses autres personnalités. Il assistait au match avec sa compagne, Catherine Robert. En 2018, Lital et son époux étaient déjà venus voir jouer Rafael Nadal qui vient de décrocher son 12e titre sur la terre battue de la porte d'Auteuil.

Amir et Lital Haddad s'aiment depuis de longues années. Le 7 juillet 2014, ils se sont mariés à Tel-Aviv où la jeune femme habite toujours. En février 2019, elle a donné naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Mikhaël. Quelques jours après cette naissance, Amir confiait sur Europe 1 : "Pour l'instant, c'est abstrait. Je sais que je suis tombé amoureux, ça, c'est clair. Je vibre pour ce bébé. Mais c'est peut-être trop tôt pour savoir. J'ai comme une impression, je ne sais pas si je peux m'y fier, qu'il y a un vrai objectif maintenant, que la vie a pris un sens, un cap beaucoup plus clair, beaucoup plus clair, beaucoup plus défini. Je ne suis plus entre mille choses. J'ai l'impression de savoir pourquoi j'existe."