Nolwenn Leroy et Arnaud Clément : Amoureux en blanc pour le roi Rafael Nadal

Comme en 2018, Dominic Thiem et Rafael Nadal se sont affrontés en finale du tournoi de Roland-Garros le 9 juin 2019, et comme l'année passée, l'Espagnol de 33 ans s'est imposé face à l'Autrichien de 25 ans. El Matador a remporté ce face-à-face en cinq sets (6-3, 5-7, 6-1,6-1) et a ravi les milliers de spectateurs du court Philippe-Chatrier, s'offrant un 12e sacre à Roland-Garros.

Parmi eux, Nolwenn Leroy et son compagnon Arnaud Clément. Les amoureux sont des habitués de la porte d'Auteuil. La chanteuse de 36 ans et l'ancien joueur de tennis, ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis de 41 ans avaient déjà assisté au choc Dominic Thiem-Rafael Nadal un an plus tôt. Ils s'étaient embrassés en tribunes... Cette fois-ci les parents du petit Marin (né le 12 juillet 2017) ont choisi des tenues assorties. Tous deux habillés de blanc, ils ont suivi avec grande attention la finale, échangeant avec concentration dans les tribunes. Une fois le match bouclé, Nolwenn Leroy s'est emparée de sa page Instagram pour féliciter Rafael Nadal. "RAFA encore et toujours !! #12 #legend #kingofclay [roi de la terre battue, NDLR]#RG19", a-t-elle commenté en légende des deux photos du tennisman espagnol qu'elle a publiées.