Angelina Jolie : "Je n'aime pas être célibataire"

C'est une évidence. L'Angelina Jolie de septembre 2016, celle qui avait demandé le divorce et n'avait pas hésité à mettre les services sociaux sur le dos de son mari, n'est plus l'Angelina Jolie qu'aujourd'hui. Alors que la rumeur d'un retour en flamme avec Brad Pitt continue d'enfler, l'actrice et réalisatrice américaine a fait d'étonnantes confessions au Sunday Telegraph. La star, qui est actuellement en train de promouvoir son film Netflix First They Killed My Father (le 15 septembre sur la plateforme de streaming), s'est largement épanchée sur son statut de célibataire.

"J'essaie juste de finir mes journées. Je n'aime pas être célibataire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu, confie la star et mère de famille. Il n'y a rien de sympathique là-dedans. C'est difficile."

Angie ne s'en cache, "émotionnellement, ça a été une année très difficile". Et de mentionner ses "quelques autres problèmes de santé". "Ma santé est quelque chose que je dois surveiller", ajouter l'actrice de Maléfique qui a déjà notamment subi une double mastectomie. En effet, depuis quelques mois, la future ex de Brad Pitt souffre d'hypertension et les médecins lui ont diagnostiqué une paralysie faciale a frigore, ou paralysie de Bell chez les Anglo-Saxons. "J'ai parfois l'impression que mon corps a pris un coup, mais j'essaie de rire autant que possible, affirme-t-elle. On a tellement tendance à être stressé que nos enfants ressentent notre stress alors qu'ils auraient besoin de sentir notre joie. Même si vous traversez une période de chimio, vous avez besoin de trouver la capacité d'aimer et de rire. C'est cliché, mais c'est vrai."

Au site australien News, à qui elle a tenu les mêmes propos concernant le célibat, elle a évoqué ses six enfants. "Ils ont été extraordinaires. Ils ont été présents les uns pour les autres. Je n'ai jamais ça, assure-t-elle. Cela m'a tellement touchée de voir à quel point ils se sont soutenus, sont restés forts, les grands aidant les plus petits et tous ensemble me soutenant à moi. Ils ont tous grandi durant cette période. Ils sont en train de se construire et de trouver leur voie."