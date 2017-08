Brad Pitt et Angelina Jolie, le divorce : Non, il n'y a pas de réconciliation !

C'est toujours le bal des informations exclusives concernant le divorce des Brangelina. Après Us Weekly qui a laissé entendre qu'il y avait réconciliation, c'est au tour de TMZ – le site qui avait révélé le premier le divorce des deux stars – de dégainer. Selon eux, Brad Pitt et Angelina Jolie n'ont pas du tout décidé de reprendre tout à zéro et d'annuler leur divorce.

Selon l'influent et bien informé site américain, Jolie et Pitt ne sont pas du tout sur la voie de la deuxième chance. "Des sources liées au couple ont dit que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité" qu'une réconciliation entre les deux futurs ex-époux. La garde des enfants et la répartition des biens sont toujours au coeur des débats, mais le divorce avance.

Pour que le couple se rabiboche, il aurait pour cela fallu que Brad pardonne à Angelina d'avoir étalé sur la place publique leurs problèmes personnels et notamment le fait de l'avoir accusé de s'être montré violent envers les enfants. On se souvient que pendant des semaines, la presse américaine enchaînait les articles sur ce divorce surmédiatisé, affirmant qu'il ne pouvait pas voir ses enfants et qu'il était sous le coup d'une enquête des services sociaux – il a plus tard été blanchi de ces accusations.

Le comédien, qui vient de débuter le tournage d'Ad Astra, s'était muré dans le silence et la déprime, comme il l'avait plus tard expliqué à GQ. Mais il n'avait pas caché que ses six enfants étaient sa priorité et qu'il ne laisserait pas Angie les lui enlever. Pas sûr non plus qu'Angelina ait avalé la pilule du comportement de son mari avant la demande du divorce (septembre 2016) et cette fameuse altercation dans un jet privé où tout a basculé. Toujours est-il que l'actrice et réalisatrice a concédé quelques efforts pour le bien des enfants. Mais en aucun cas elle n'a laissé entrevoir l'espoir d'un renouveau pour leur couple.

La page Brangelina va donc bel et bien se tourner, n'en déplaise à leurs fans, et chacun tracera sa route de son côté.