Angelina Jolie : "Je peux pardonner à quelqu'un qui a compris son erreur"

Actuellement en train de promouvoir sa dernière réalisation, First They Killed My Father (D'abord, ils ont tué mon père, sur Netflix à partir du 15 septembre), Angelina Jolie s'expose dans la presse. Après avoir livré il y a quelques semaines ses premières confidences sur ces derniers mois et son divorce de Brad Pitt, Angie récidive. Elle se dit "vulnérable" mais ne dit jamais non à quelques confessions sur son quotidien, comme à Gala.

L'actrice et réalisatrice dit avoir "vécu une période très dure au niveau émotionnel" et répète à qui veut l'entendre qu'elle "essaie de trouver des moments de bonheur et de rire le plus souvent possible" pour éviter de faire ressentir du stress à ses six enfants, qui ont "été fantastiques" et se "sont tous montrés unis dans les moments difficiles". Rien que l'on ne savait pas déjà. Mais c'est à la question sur le pardon qu'Angeline Jolie fait une réponse troublante, qui résonne étrangement à l'heure où enfle la rumeurs d'un retour de flammes.

"Je dis souvent à mes enfants que la rancoeur est vaine et qu'il ne faut souhaiter de mal à personne", assure la star qui semble bien éloignée du portrait que l'on faisait d'elle dans la presse il y a quelques mois, celle d'une femme qui a tout fait pour empêcher le père de ses enfants de voir sa progéniture et lui a collé sur le dos les services sociaux. Elle ajoute : "Je peux pardonner à quelqu'un qui a compris son erreur. Il faut en passer par là pour ne pas se retrouver pris dans un cercle vicieux."

Non, Miraval n'est pas à vendre

Angelina aurait-elle pardonné à Brad ? Si on s'en tient aux propos que l'acteur a tenus par dans GQ, dans lequel il s'affichait en repenti, conscient qu'il était allé trop loin avec ses démons (la dépendance à l'alcool et à la drogue, notamment), tout pousse à croire que oui. De là à reformer un couple ? La question se pose encore.

En tout cas, le couple hollywoodien compte bien garder son domaine français de Miraval, là où il s'est marié. "Absolument pas", s'exclame Jolie lorsqu'on lui demande si la propriété est à vendre. "J'espère que Miraval va continuer à nous apporter beaucoup de belles choses. C'est un lieu où nous nous reconnectons les uns avec les autres. En plus, je crois savoir que notre vin va bientôt être prêt et qu'il s'agit d'un très bon cru", confie l'actrice de Maléfique pour qui "la culture française est très importante". "Même si j'ai encore du mal à m'exprimer dans votre langue, je commence à bien la comprendre, et mes enfants, surtout Maddox, parlent français", assure-t-elle.

Interview à retrouver en intégralité dans Gala, N°1265 du 6 septembre 2017.