Annabelle Belmondo : La petite-fille de Bébel divine en Italie avec Eva Longoria

Quelques heures plus tard, Annabelle Belmondo s'est transformée en icône glamour pour une soirée durant laquelle des prix ont été remis. La petite-fille de Jean-Paul Belmondo s'est présentée sur le tapis vert, et non rouge, dans une magnifique toilette bordeaux, bustier et décolletée. Une tenue qui sublimait la longue silhouette de la jeune femme qui a remis un prix à l'acteur italien Enrico Brignano.

Grande habituée des festivals – elle a passé deux semaines à Cannes en mai dernier avec son fils Santiago –, Eva Longoria était l'invitée d'honneur du Filming Italy Sardegna. La star américaine de 44 ans a d'abord séduit dans un look noir signé Givenchy avant de se montrer bien plus audacieuse pour la soirée.

Celle qui a longtemps joué le rôle de Gabrielle Solis dans la série Desperate Housewives a fait sensation dans une longue robe blanche très décolletée qui avait la particularité de n'avoir qu'une seule manche. Lors de la soirée, Eva Longoria a un reçu un prix pour récompenser ses actions caritatives, notamment avec sa fondation Global Gift qui organise de nombreux galas, comme celui du 3 juin dernier à l'hôtel Four Seasons George V à Paris. Avant de quitter la Sardaigne, Eva Longoria a tenu à adresser ses remerciements pour son prix sur sa page Instagram.