Jean-Paul Belmondo fête ses 86 ans : Tendre photo avec sa petite-fille

Le monstre sacré du cinéma français Jean-Paul Belmondo a célébré ce 9 avril 2019 ses 86 ans. Des cadeaux, l'icône en a reçu beaucoup au fil des années et il a donc choisi cette année d'en faire plutôt que d'en recevoir, pour le plus grand plaisir de la ville de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Par ailleurs, sur Instagram, sa petite-fille, Annabelle, a dévoilé une douce photographie avec son grand-père, preuve, une nouvelle fois, de toute la tendresse qui émane de sa famille.

Jean-Paul Belmondo a vécu à Saint-Maurice et a donc accepté avec plaisir la proposition de la mairie d'être le parrain du futur cinéma le Capitole, l'un des grands projets culturels de la ville, indique Le Parisien. "Je suis infiniment touché, non seulement par votre proposition, mais aussi par la fidélité de votre attachement", écrit Jean-Paul Belmondo dans son communiqué remis au maire Igor Semo. "Votre ville, à l'instigation de Christian Cambon, votre prédécesseur, m'a déjà fait l'honneur de donner mon nom au jardin qu'elle a réalisé devant la maison où j'ai résidé il y a longtemps. Les années ont passé mais je garde de ce séjour à Saint-Maurice le souvenir des jours heureux que j'y ai vécus", ajoute-t-il. Le Capitole devrait abriter trois salles ainsi qu'un hall d'accueil de 100 m².

De son côté, Annabelle Belmondo, 30 ans, fille de Florence Belmondo et mannequin de profession, a diffusé via son compte Instagram un cliché sur lequel elle pose avec son légendaire papy. Ambassadrice de la marque de cosmétiques 100% bio Patyka, la belle Annabelle avait évoqué en 2017 dans Gala sa relation avec Bébel : "Ayant grandi aux États-Unis, même si je savais qu'il était connu, j'étais imprégnée d'une autre culture. Pour moi, il était plus papy qu'acteur. Complice avec son "papy", elle partage de nombreux points communs avec lui. "Nous adorons rire. Nous sommes plutôt positifs et optimistes, souvent de bonne humeur. J'ai aussi hérité de sa passion pour les voyages, le soleil et la mer", énumérait-elle, toujours pour Gala.