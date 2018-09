Anouar Toubali (DALS 9) intimidé par Terence Telle : "Il peut créer la surprise"

Samedi 29 septembre 2018, Anouar Toubali foulera le parquet pour la première fois dans la neuvième saison de Danse avec les stars (TF1). Entraîné depuis des mois à démontrer toute l'étendue de ses talents, le comédien part relativement confiant et serein à propos de son parcours dans la compétition de danse, malgré quelques craintes de blessures. Pour autant, il devra se montrer redoutable face à ses dix concurrents – Pamela Anderson, Iris Mittenaere, Terence Telle, Heloïse Martin, Lio, Clément Rémiens, Vincent Moscato, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens – et il y a un candidat en particulier qu'il appréhende plus que les autres...

Lors de la conférence de presse du show télévisé qui sera animé par Camille Combal et Karine Ferri, le meilleur ami de Franck Gastambide s'est confié au micro de Purepeople.com. L'occasion pour lui de nous révéler l'identité de son premier rival et il s'agit de Terence.

Et oui, le fameux mannequin de 27 ans de 1,92 mètre aux abdos parfaitement dessinés et ultramusclé fait déjà son petit effet. S'il est encore inconnu du grand public, nul doute que ses premiers pas enflammeront les téléspectateurs, et plus précisément la gent féminine. Une allure et une silhouette impeccables qui font quelque peu rougir Anouar Toubali : "C'est un peu l'inconnu, il peut créer la surprise, il peut raconter une belle histoire, explique-t-il. Je pense que le public va l'adopter, après peut-être que je me trompe. Mais il sort de nulle part, ça peut être une belle histoire."

Mais qu'Anouar se rassure, il peut compter sur le soutien de sa partenaire de danse ainsi que sur ses nombreux fans et sa bande de Pattaya (Franck Gastambide, Sabrina Ouazani, Malik Bentalha) pour espérer remporter la coupe.

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com