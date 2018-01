Anthony Colette, Hugo Clément... Les nouveaux beaux gosses de la télé en 2017

En 2017, de nouveaux visages masculins sont apparus à la télévision et ont immédiatement fait grimper la température. Sept d'entre eux ont particulièrement marqué les esprits cette année et on espère, pour le plaisir des yeux, les voir encore longtemps à l'antenne.

Trois danseurs très sexy

L'émission Danse avec les stars a fait peau neuve avec sa 8e édition. Elle a recruté des hommes particulièrement séduisants. Dans le jury, Nicolas Archambault qui a remplacé Marie-Claude Pietragalla a tout suite séduit le public. Corps athlétique, danseur hors pair, le beau brun qui n'est plus un coeur à prendre a ravi pendant des semaines les fans du programme. Et il n'est pas le seul, deux danseurs ont aussi régalé les yeux : Anthony Colette et Jordan Mouillerac. Les partenaires de Joy Esther et Hapsatou Sy, tous les deux des bruns ténébreux, ont enflammé le dancefloor et les coeurs. Le premier a même reçu des demandes en mariage !

Les séduisants premiers de la classe

Chez Quotidien (TMC) aussi on sait recruter ! Hugo Clément et Julien Bellver, tous les deux chroniqueurs de Yann Barthès, ont de quoi faire craquer les téléspectateurs. Le premier qui a fait ses débuts à France 2, puis au Petit Journal a explosé dans Quotidien avec ses airs de garçon bien élevé et intello. Mais voilà, il vient de quitter le programme pour le site Kombini. Dommage...

Heureusement qu'il y a Julien Bellver, ex-recrue de France 5. L'expert médias de l'émission séduit avec son air sage et sa voix posée. Un régal pour les yeux comme pour les oreilles.

Deux séduisants Julien

Du côté des chroniqueurs qui travaillent dans des émissions destinées à un public plus jeune, nous retiendrons Julien Castaldi et Julien Geloën. Le fils de Benjamin Castaldi qui a fait ses débuts sur NRJ12 dans le Mad Mag a même séduit une candidate de télé-réalité avec son regard de braise.

Julien Geloën, gagnant de la saison 10 de Secret Story, est quant à lui devenu chroniqueur dans le Débrief du programme. Pendant de longues semaines, il a fait rire les téléspectateurs et plusieurs fois mis en avant sa plastique de rêve. On a presque envie de lui dire merci !