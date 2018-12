Asia Argento et le suicide d'Anthony Bourdain : "Tout ça est passé"

Asia Argento ne veut pas parler avec tout le monde de sa vie privée, pas avec Mouloud Achour en tout cas. Invitée dans son émission Clique dimanche animée tous les dimanches midi sur Canal+ avec Nicola Sirkis – elle apparaît dans le clip Gloria –, l'actrice italienne de 43 ans a catégoriquement refusé de répondre à des questions délicates.

Interrogée sur l'affaire Jimmy Bennett – jeune acteur qui l'accuse d'agression sexuelle –, Asia Argento s'est montrée catégorique : "Je n'ai pas envie de parler de ça. Je suis venue parler de musique." La star a invoqué le cumul des épreuves, dont le suicide de son ex-compagnon Anthony Bourdain survenu en juin à Strasbourg : "Ma vie, c'est la merde. J'ai passé une année de merde. Mon compagnon [Anthony Bourdain, NDLR] s'est suicidé. Tout ça est passé." Et lorsque Mouloud Achour et son équipe ont tenté une nouvelle approche, même refus. "Je n'ai pas envie de parler de ça avec vous. Je ne vous connais pas", a rétorqué l'instigatrice du mouvement #Me Too.

Asia Argento s'était montrée moins silencieuse en septembre dernier lorsqu'elle était apparue, en direct, dans l'émission italienne Non è l'Arena sur LA7. Accompagnée de son avocat, elle avait reconnu avoir eu un rapport sexuel avec Jimmy Bennett alors que ce dernier n'était pas encore majeur.