Aurore Castaldi, ses enfants et Florence Foresti réunis pour "refaire" Palmade

Le 22 mai dernier, les people étaient nombreux à avoir répondu à l'invitation de Pierre Palmade afin d'assister à l'enregistrement de son émission spéciale célébrée à l'occasion de ses 30 ans de carrière, On se refait Palmade !, diffusée ce vendredi 16 juin sur France 3. Une réalisation d'Anne Marcassus de DMLSTV et toute son équipe, avec Serge Kalfon aux commandes.

Organisé au Théâtre de Paris, le spectacle a attiré une flopée de spectateurs, tous venus applaudir et saluer la longue et riche carrière de l'humoriste de 49 ans. Sur scène, le comédien français (qui a récemment réaffirmé ses envies de paternité) n'était pas seul puisqu'il était entouré de onze artistes qui ont tous revisité ses sketchs cultes : Max Boublil, Virginie Hocq, Alex Lutz, Baptiste Lecaplain, Arnaud Ducret, Lorànt Deutsch, Olivier de Benoist, Arnaud Tsamere, François Rollin, Jeanfi Janssens et Jean-Baptiste Maunier se partageaient en effet cette belle affiche d'anniversaire.

Installées dans le public, plusieurs personnalités de la télévision, de la musique et bien évidemment du spectacle ont été aperçues dans les coulisses de la soirée. L'épouse de Benjamin Castaldi, Aurore (nouvellement arrivée au sein de l'équipe TPMP pour travailler avec son compagnon), avait assuré le déplacement au côté de ses filles Jade et Louise et du fils de son mari, Enzo (dont la maman est Flavie Flament). Sur place, la petite famille a notamment croisé la route d'une Florence Foresti très bronzée et resplendissante.

Bérengère Krief, David Strajmayster, Lukas Delcourt, Philippe Poivre, Mathilde Vitry (fille de Sylvie Joly), Severine Servat et son fils Joseph, Jean-Claude Camus, Catherine Hiegel, Jean-Robert Charrier, Joana Balavoine, Anne Marcassus et Patxi Garat étaient également tous présents dans la salle.

On se refait Palmade ! à partir de 20h55 sur France 3, vendredi 16 juin 2017