Ayesha Curry : son bébé de 10 mois critiqué pour son poids, elle réplique

Ayesha Curry, actrice et chef réputée aux États-Unis, est l'heureuse maman de trois enfants Riley (6 ans), Ryan (3 ans) et le petit dernier, Canon (10 mois). À la suite de la victoire de son mari Steph Curry, basketteur de l'équipe des Golden State Warriors, Ayesha décide de poster une photo pour immortaliser l'instant et partager ce moment de bonheur à ses nombreux fans. Jusqu'au moment où... son fils a été pris pour cible sur les réseaux sociaux. À tout juste 10 mois, le bébé, adorable, a été victime de moqueries et de critiques sur son physique via le compte Instagram de sa mère.

Ainsi, un internaute a commenté la photo en conseillant à la mère de famille de veiller plus sérieusement aux portions de nourriture qu'elle donnait au bébé, sous-entendant ainsi que son poids était trop élevé : "Il serait peut-être temps de contrôler sa nourriture..."

Furieuse, Ayesha s'est empressée de répondre : "Excusez-moi ? Non. Juste non."

À la suite de ce commentaire, de nombreux fans ont envoyé des messages de soutien à l'actrice qui réfléchira désormais à deux fois avant de publier une photographie de famille.