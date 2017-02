Aymeric Caron recadre Anne-Elisabeth Lemoine sur son départ de C L'hebdo

"Après un mois de mise à l'antenne, je suis obligé de reconnaître que je n'ai pas ma place dans ce nouveau rendez-vous. J'ai donc décidé d'arrêter l'émission", écrivait notamment Aymeric Caron en septembre dernier sur Facebook, afin d'annoncer son départ de C l'Hebdo (France 5) après seulement quatre numéros. Un événement sur lequel est revenue l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine le 24 février dernier lors d'une interview pour le Buzz TV de TV Mag.

"Je pense qu'Aymeric n'est plus un journaliste de télévision ou un animateur de télévision. Il n'est pas devenu militant mais c'est quelqu'un qui a une opinion qui prime sur son envie d'interroger ou de questionner le monde. (...) Il était très engagé dans ses choix, donc ça ne lui convenait pas forcément de s'effacer derrière une actualité qu'il n'avait pas choisie ou décidée", a confié celle qui anime également C à vous. Des propos qui ont quelque peu irrité Aymeric Caron. L'ancien polémiste d'On n'est pas couché sur France 2 (de 2012 à 2015) s'est alors saisi de son compte Facebook afin de rectifier le tir à travers une lettre ouverte destinée à sa "chère Babeth".

Après avoir précisé qu'il pensait pouvoir écrire qu'Anne-Elisabeth Lemoine et lui s'appréciaient, puis avoir rappelé la situation, Aymeric Caron a expliqué être "un peu étonné" par les propos de la maman d'Arthur (né en 2004) et Vasco (né en 2013) : "Tu confonds en effet des éléments qui n'ont rien à voir. Oui, je suis végan, militant pour les droits des animaux, écolo et partisan d'une société du partage et de la solidarité. Oui, j'ai déjà écrit sur ces sujets et je continuerai à le faire. Cela me discrédite-t-il en tant que journaliste ?" Le journaliste de 45 ans – vu dans Le Meilleur Pâtissier célébrités (M6) en mai 2016 – s'en est ensuite pris aux "pelletées de journalistes et chroniqueurs que l'on entend du soir au matin sur toutes les radios et les télés nous vendre le même modèle néo-libéral, parfois mâtiné de racisme et de xénophobie".

Après quoi, Aymeric Caron a admis que l'envie de l'équipe d'inviter Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs actuelles, a confirmé son envie de quitter la navire : "Quelle était l'actualité qui nous imposait ce monsieur ? Aucune. Votre prétexte était que le torchon en question fêtait ses 50 ans. Cela représentait-il réellement une actualité derrière laquelle il faut 's'effacer' ? En ce qui me concerne, j'y ai vu une fois de plus la banalisation sans complexe des idées les plus puantes, avec un objectif d'audimat."

Il a également regretté que les promesses qui lui avaient été faites pour le convaincre de rejoindre C L'hebdo n'aient pas été tenues : "Entre la promesse sur laquelle tu m'avais convaincu de venir et ce que j'ai vécu en plateau, il y avait un gouffre (...). Tu souhaitais que je prenne en charge une interview d'une dizaine de minutes (...). Le rédacteur en chef et toi m'avez également demandé d'apporter mon avis éditorialisé sur tous les sujets traités pendant une heure (vous vouliez donc que j'exprime des avis et des opinions que tu sembles me reprocher aujourd'hui). Mais une fois l'émission lancée, les choses ne se sont pas passées comme prévu. En septembre, j'ai d'abord découvert que vous ne m'offriez pas la place pour commenter les autres sujets d'actu. Puis j'ai constaté que C L'hebdo s'est rapidement éloignée de l'émission d'actualité pour devenir une émission médias, dans laquelle je n'ai absolument rien à faire. Enfin, j'ai constaté lors de la troisième émission que vous aviez coupé mon interview à 6 minutes."

Aymeric Caron assure malgré tout "avoir toujours autant d'affection" pour Anne-Elisabeth Lemoine. Reste à savoir si cette dernière prendra le temps de lui répondre.