Baptiste Giabiconi accablé par la mort de Karl Lagerfeld : "Je m'y ferai jamais"

Le 19 février 2019, le monde entier apprenait avec tristesse le décès de Karl Lagerfeld à l'âge de 85 ans. L'iconique couturier et styliste allemand à la tête de la direction artistique de la maison Chanel laissait de nombreux admirateurs, et évidemment ses proches, dans le chagrin... Le mannequin et chanteur Baptiste Giabiconi, propulsé au rang de star grâce au Kaiser, fait partie de ceux-là.

C'est après avoir découvert un montage retraçant sa collaboration avec Karl Lagerfeld que Baptiste Giabiconi a indiqué sur son compte Instagram : "Du fond du coeur, merci à vous pour ce bouleversant montage, revoir ces images me remplit à la fois de fierté et à la fois d'une tristesse infinie. Douze ans condensés en si peu de temps... le temps... Sans toi, je ne m'y ferai jamais, un mois déjà #KarlIsMyFather."

Le 5 mars dernier, à l'occasion du dernier défilé Chanel au Grand Palais à Paris, Baptiste Giabiconi rendait déjà hommage à son ancien mentor. Profitant d'un décor montagnard plus vrai que nature, le mannequin de 29 ans avait publié un nouveau portrait sur son compte Instagram. En légende, il avait subtilement témoigné à l'aide de hashtags : "Tu me manques", "Je t'aime" ou encore "papa".

Quelques semaines plus tôt, à l'annonce du décès de Karl Lagerfeld, il avait statué sur Instagram : "Karl, mon ange gardien, depuis notre rencontre tu as été mon guide, que serais-je devenu sans toi ? Aujourd'hui, je perds une partie de moi, un pygmalion, un père, un repère, un pan de ma vie s'envole avec toi. Tu resteras à jamais dans mon coeur."