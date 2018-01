Benjamin Biolay, son clash avec Grégoire : "J'étais même pas bourré"

À l'occasion de la sortie sur les écrans de La Douleur, le 24 janvier 2018, dans lequel il donne la réplique à Mélanie Thierry, Benjamin Biolay a accordé une grande interview au magazine Society. L'acteur, chanteur, auteur et compositeur y revient notamment sur son récent clash avec Grégoire qu'il accuse d'avoir plagié sa chanson Ton héritage, écrite pour sa fille Anna (dont la maman est Chiara Mastroianni).

Pour rappel, Grégoire a publié le titre Mes enfants sur son album intitulé À écouter d'urgence. Remarquant de grandes similitudes avec sa chanson, Benjamin Biolay l'a interpellé en chantant sur Instagram : "Sachez que copier c'est pas beau/Même si travailler, c'est trop dur (...) Y a moyen de faire un morceau/surtout pour sa progéniture/sans faire d'emprunts ou pas trop/Et sans se faire gauler. (...) Bonne année quand même." Grégoire avait rétorqué que sa chanson était composée d'une suite d'accords très commune et que le texte était inspiré d'un poème de Rudyard Kipling ce qui a eu le don d'agacer davantage Biolay : "Qu'on me prenne ouvertement pour un couillon me désole", avait-il répondu en terminant par un cinglant "Joyeux Noel Gallagher", clin d'oeil à la reprise d'Oasis qui avait valu à Grégoire d'être la risée du Web en novembre dernier...

Dans Society, Benjamin Biolay prend un peu de recul mais ne regrette aucun de ses propos : "C'est pas un clash ! Faut juste pas me prendre pour un couillon. Je me suis dit : 'Bah tiens, puisqu'il aime tant ma chanson, je vais faire un petit coup de pub à ma chanson tout en lui mettant une hache dans sa tête' ; parce qu'on ne vole pas les copains comme ça sans les prévenir. J'ai déjà entendu des plagiats de Jardin d'hiver [chanson écrite avec Keren Ann pour Henri Salvador, NDLR], j'en ai rien à branler, mais cette chanson est pour ma fille, il ne faut vraiment pas y toucher", commence Biolay. Il poursuit avec le même franc-parler : "Après ce sont les réseaux sociaux : je me faisais chier, j'étais même pas bourré et il a deux ou trois sites [là c'est nous !, NDLR] qui ont repris. En vérité, quand j'y repense, je me dis qu'il faut arrêter ça. Ça ne sert à rien de mettre des tacles aux gens sur les réseaux sociaux. C'est juste du buzz de merde. C'est comme Booba et Kaaris : ça t'intéresse de savoir qu'ils se clashent alors qu'ils lâcheront peut-être un feat dans quelques mois ?" Alors pour les fans de Grégoire qui nous lisent, un "feat", c'est une collaboration... On rigole, hein !

Outre son nouveau film, Biolay travaille sur un nouvel album après le diptyque Palermo Hollywood-Volver, paru en 2016 et 2017. Cet été, il remontera sur scène le temps d'une soirée spéciale au festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Benjamin Biolay sera entouré de plusieurs artistes – il a déjà demandé à Raphaël, via Instagram justement, de se joindre à lui – et reprendra l'intégralité de Mobilis in mobile (1992) de L'Affaire Louis' Trio, groupe de son ami, le regretté Hubert Mounier. "Nous jouerons cette merveille d'album, qui reste un sommet inégalé de la pop à la française", annonce Biolay.