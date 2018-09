Beyoncé : Les photos intimes de son 37e anniversaire !

Beyoncé a visiblement été très touchée par son dernier anniversaire. Mardi 4 septembre 2018, l'hyperstar a fêté ses 37 ans en compagnie de son époux Jay-Z et de leurs trois enfants : Blue Ivy (6 ans) et les jumeaux Rumi et Sir (1 an). La chanteuse a posté une très jolie lettre sur son site officiel et dévoilé plein de photos de son anniversaire sur Instagram.

Les Carter profitent d'une pause dans leur tournée mondiale, le On the Run II Tour, pour se prélasser sur un yacht en Sardaigne. Jay-Z et Beyoncé font escale dans les plus beaux endroits de l'île. Mardi, pour l'anniversaire de B, ils ont déjeuné au restaurant de l'hôtel La Casitta situé sur une île privée au Nord de la Sardaigne. Sur Instagram, Beyoncé a posté quelques photos la montrant avec son époux pour son anniversaire. La chanteuse prend du bon temps, profite de la vue extraordinaire sur la Méditerranée et découpe son gâteau d'anniversaire sous le regard amusé de Jay-Z.