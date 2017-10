Björk, harcelée par Lars von Trier, raconte enfin l'enfer de Dancer in the Dark

Après ce triste constat, Björk raconte la perversité de sa collaboration avec Lars von Trier : "Après que j'ai refusé ses avances à plusieurs reprises, il a boudé, il m'a punie et a créé pour l'équipe cette incroyable illusion dans laquelle j'étais, moi, la personne difficile."

La star de 51 ans estime cependant avoir assez tenu tête au réalisateur pour changer son comportement avec ses actrices : "En raison de ma force, de ma super équipe et parce que je n'avais rien à perdre, n'ayant aucune ambition en tant qu'actrice, j'ai pu partir. Me remettre de cette expérience a pris des années. Je suis inquiète que d'autres actrices qui ont travaillé avec le même homme n'aient pas eu cette chance. Le réalisateur savait très bien à quoi il jouait et je suis sûre que son film suivant [Dogville, en 2003 avec Nicole Kidman, ndlr] est inspiré par son expérience avec moi. Parce que j'étais la première à lui tenir tête et à ne pas le laisser s'en sortir comme ça. Et, selon moi, il a eu des expériences plus équitables et significatives avec ses actrices après notre confrontation. Il y a donc de l'espoir."

Après avoir publié en 2015 l'album Vulnicura, qui détaillait dans des détails crus et bouleversants sa rupture avec le plasticien Matthew Barney, père de sa fille Isadora, Björk s'apprête à publier Utopia, son dixième album solo porté par un single stupéfiant, The Gate. Depuis Dancer in the Dark, Lars von Trier a beaucoup tourné avec Charlotte Gainsbourg (Melancholia, la fresque érotique Nymphomaniac, et un Prix d'interprétation à Cannes pour Antichrist). Le Danois est attendu avec The House That Jack Built, douze ans dans la vie d'un serial killer, avec Matt Dillon et Uma Thurman.