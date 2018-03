Brad Pitt et Jennifer Aniston s'embrassent : La couverture qui fait jaser !

Il y a beaucoup d'agitation en ce moment autour de Brad Pitt et Angelina Jolie. Alors que cette dernière s'est mise à fréquenter un nouvel homme, la rumeur continue d'enfler autour d'un hypothétique (et très fantasmé) retour de flammes entre Brad et son ex, Jennifer Aniston, laquelle est célibataire depuis sa rupture avec Justin Theroux il y a quelques semaines. Le magazine Star s'est donc chargé de faire exploser la bombe en dévoilant une couverture sur laquelle on peut voir Brad Pitt embrasser Jen...

Le tabloïd dévoile en exclusivité mondiale ce baiser espéré par des millions de fans, en arguant que George Clooney aurait largement oeuvré en faveur de ces retrouvailles, en poussant son ami Brad à donner une seconde chance à son couple formé jadis avec la star de Friends.

Sauf que tout cela... est FAUX ! À croire que Star aime pousser le vice très loin, cette couverture est un fake total. Le cliché n'est qu'un montage Photoshop. En effet, la photographie de Brad Pitt – à découvrir dans le diaporama ci-dessus – a été extirpée d'un cliché datant de 2010 sur le tournage d'Au pays du sang et du miel, le premier long métrage d'Angelina Jolie. Brad était alors pris en train d'embrasser la mère de ses six enfants.

Quant au cliché de Jen, il a été pris en 2009 sur le tournage d'Une famille très moderne, où l'actrice américaine embrassait alors son partenaire de jeu, Jason Bateman. Avec un petit peu de vieillissement et un effet paparazzi, le tour était joué et les fans n'y ont vu que du feu. Sauf qu'au risque de les décevoir : non, Brad et Jen ne sont pas de retour ensemble !