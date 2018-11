Brigitte et Emmanuel Macron : Week-end détente à Honfleur avec style

Comme l'avait annoncé le porte-parole du gouvernement en début de semaine, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte se sont offert une pause le temps du week-end de la Toussaint : "Comme des millions de Français, il peut arriver au président de la République de prendre quelques jours", avait alors expliqué Benjamin Griveaux. Le président et son épouse se sont donc rendus en Normandie cette période de repos.

Ce jeudi 1er novembre, le couple a quitté la Ferme Saint-Siméon, le manoir cinq étoiles dans lequel ils séjournent, pour s'offrir une balade dans les rues de Honfleur. Une excursion sous haute surveillance, bain de foule oblige. Mais les nombreux passants réunis n'ont évidemment pas terni la bonne humeur du président et de la première dame de France. Toujours aussi complices, c'est main dans la main et avec le sourire qu'ils ont volontiers joué le jeu des selfies.

"Ça fait plus de 20 ans que je suis là tous les 1er novembre et j'y tiens ", a-t-il déclaré selon des journalistes de l'AFP présents, entre deux poignées de mains. Je suis simplement, comme tous nos concitoyens, attaché à l'équilibre de ma famille et aux habitudes que nous avons." Côté look, il n'y a pas que Brigitte Macron qui avait soigné sa tenue. Au côté de son épouse, vêtu d'un long manteau à double-boutonnage et bottines rock, le président est apparu dans un blouson d'aviateur en cuir. Une veste qui lui aurait été offerte par la Patrouille de France lors de sa prise de fonction au printemps 2017.