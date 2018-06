Brigitte Macron divorcée par amour pour Emmanuel : sa fille Tiphaine raconte

La pure histoire d'amour qui lie Brigitte et Emmanuel Macron depuis 24 ans (leur différence d'âge) ne cesse de fasciner et d'intriguer. Dans le documentaire Brigitte Macron, un roman français diffusé mercredi 13 juin 2018 sur France 3 (3,2 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie), plusieurs proches se sont exprimées face caméra pour évoquer l'incroyable romance du couple présidentiel. Une histoire, on le sait, qui a débuté au milieu des années 1990 lorsque la première était professeur au lycée La Providence à Amiens et que le second était son élève de théâtre.

A l'époque, Brigitte (née Trogneux) était âgée de 40 ans et mariée depuis 1974 à son premier époux André-Louis Auzière, père de ses trois enfants Sébastien (né en 1975), Laurence (née en 1977) et Tiphaine (née en 1984). Emmanuel Macron était quant à lui âgé de 16 ans mais ce n'est que quelques années plus tard, à l'issue de ses études passées à Paris, que le futur président retrouvera la femme de sa vie et lui demandera sa main. Après treize années de folle passion, le couple avait concrétisé sa belle idylle en se disant "oui" au Touquet en octobre 2007.

A l'été 1994, peu de temps après qu'Emmanuel Macron lui a déclaré sa flamme, le couple de Brigitte Auzière se sépare. Son époux banquier décide de quitter Amiens pour Lille. Au milieu de tout cela, les enfants du couple sont parvenus à gérer la séparation de leurs parents du mieux qu'ils le pouvaient.

Seule membre de la famille de Brigitte Macron à s'être exprimée dans le documentaire Brigitte Macron, un roman français, la fille cadette de la première dame, Tiphaine Auzière, a affirmé qu'elle n'avait pas de "souvenir marquant" du divorce de ses parents. Celle qui décrit la relation de sa mère avec Emmanuel Macron comme une "évidence" était âgée de 10 ans au moment de la rupture.

"Je n'étais pas très vieille, donc je ne sais pas tout et on reste les enfants de ses parents. Je sais juste que ça a été, je pense, assez fulgurant et évident entre [Brigitte et Emmanuel Macron]. Et très certainement assez difficile, de facto, vu la situation de l'un et de l'autre. (...) Je n'ai pas de souvenir très précis en tête parce que les choses se sont faites progressivement. J'ai eu des parents qui ont fait les choses intelligemment. Ils ont toujours pris soin, mon papa comme ma maman, de nous protéger, de ne pas nous exposer. Et de gérer les choses comme il fallait pour que nous souffrions le moins possible - ça reste une séparation - de la chose. Donc je n'ai pas de souvenir marquant de cette séparation", a-t-elle déclaré.

