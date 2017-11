Brigitte Macron : La vie de son homonyme a bien changé elle aussi !

Brigitte et Emmanuel Macron viennent de rentrer du Moyen-Orient après, notamment, l'inauguration du sublime Louvre Abu Dhabi, signé par l'architecte Jean Nouvel. Nos confrères de LCI se sont intéressés à leur patronyme, plutôt rare en France, et à ceux qui le portent : environ 300 foyers, selon le lexicologue Jean Pruvost, "principalement dans la Somme – le département de naissance du président –, le Pas-de-Calais et à Paris". Parmi eux, il existe une autre Brigitte Macron, à la vie bien différente de notre première dame.

Cette Brigitte Macron ne manque pas d'anecdotes, six mois seulement après l'élection du président : "Je travaille au contact du public dans un centre des impôts. Mon nom est affiché sur mon bureau, donc les gens remarquent tout de suite qu'ils sont reçus par Brigitte Macron. Ça détend l'atmosphère. Une fois, un monsieur a pris une photo de mon badge. Il m'arrive aussi de signer des courriers à mon nom, donc des contribuables me rappellent pour me demander s'il s'agit d'une blague."

L'Elysée a contacté en mai cette autre Brigitte Macron pour lui suggérer de modifier son nom sur les réseaux sociaux afin de ne pas être importunée. La première dame a récemment reçu des menaces par courrier, prises très au sérieuse par les autorités, dont l'auteur est en fuite et recherché. L'autre madame Macron n'a rien changé à ses réseaux sociaux et reçoit bel et bien des messages et demandes d'amis venant d'inconnus qui la prennent pour la première dame. Dans l'ensemble, partager le nom de l'épouse du président suscite plutôt l'amusement : "La dernière fois je suis allée faire une prise de sang et lorsque l'infirmière m'a appelée, toute la salle d'attente a réagi. Quand je fais faire une carte de fidélité dans un magasin, on me dit avec humour que c'est un honneur de recevoir Brigitte Macron !" Mais de fait, elle doit se justifier sans cesse et certains ne veulent rien entendre : "La dernière fois que j'ai commandé un bouquet chez le fleuriste et que j'ai donné mon nom, il m'a dit que ce n'était pas très malin de faire une blague comme ça."

Quand on sait que Brigitte Macron reçoit près de 150 lettres par jour et qu'elle est l'une des premières dames les plus populaires à ce jour, la fréquence des petits tracas de son homonyme n'est pas près de ralentir.