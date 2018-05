Brigitte Macron : Son sosie débarque dans "Un dîner presque parfait" !

W9 a fait preuve de nouveauté pour son émission, Un dîner presque parfait ! En plus de diffuser des épisodes inédits toute la semaine du 14 au 18 mai 2018, la chaîne a invité ses téléspectateurs au Touquet, la célèbre station balnéaire. Les cinq candidats, qui concourent pour le titre de meilleur hôte, vont donc mettre à l'honneur la commune. Dans le premier épisode diffusé lundi dernier, on a pu découvrir une participante pas comme les autres : Anne-Catherine !

Anne-Catherine a littéralement volé la vedette à ses concurrents, Julie, Benjamin, Criss et Aurélie. Et pour cause, elle est la copie conforme de Brigitte Macron, notre Première Dame. Même chevelure blonde platine, même yeux bleus, même look et même silhouette, la candidate d'Un dîner presque parfait est le vrai sosie (encore non-officiel) de l'épouse du président, Emmanuel Macron. On verrait presque double comme les autres participants ! "Je vois Brigitte Macron entrer dans le salon, et là je me suis dit waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais un peu surpris !", a déclaré Criss. De son côté, Aurélie n'en a pas cru ses yeux : "Je ne savais pas que Brigitte avait une soeur jumelle."

La présence d'Anne-Catherine n'est certainement pas un hasard. Touquet est également la ville où Brigitte et Emmanuel Macron possède une maison. La ressemblance est donc d'autant plus surprenante ! "Je suis flattée parce que je trouve que c'est une très jolie femme qui a beaucoup d'allure. C'est toujours agréable de pouvoir être comparée à une icône", a déclaré Anne-Catherine.

Vous trouvez qu'elle ressemble à Brigitte Macron, Anne-Catherine ?