Britney Spears : Fini les concerts ? Elle met fin aux rumeurs

Britney Spears n'irait pas si mal que ça. Depuis qu'elle est sortie de l'hôpital psychiatrique en avril dernier, après y avoir passé un mois pour traiter des troubles mentaux, la chanteuse américaine est scrutée à chacune de ses apparitions. Le 17 mai 2019, la star de 37 ans s'est accordée une virée shopping avec son petit ami Sam Asghari à Camarillo, en Californie. L'occasion pour elle de rassurer ses fans après des rumeurs affirmant qu'elle ne donnera peut-être plus aucun concert.

Le 15 mai dernier, Larry Rudoplh, son manager, déclarait à TMZ.com : "Il est clair pour moi qu'elle ne devrait pas continuer ses spectacles de Las Vegas, pas dans un futur proche et il est possible qu'elle ne se produise plus jamais (...) Elle n'a pas envie d'être sur scène." Directement interrogée sur ce sujet par un paparazzi vendredi dernier, l'interprète de Work Bitch semblait plus optimiste, affirmant que "bien sûr", elle remontera sur scène un jour. Dans la vidéo publiée par le site The Blast, la pop star apparaît souriante et toujours complice avec son compagnon. Même large sourire lors de sa nouvelle apparition samedi, à Westlake. La vie de famille de Britney Spears n'est pourtant pas des plus simples depuis plusieurs semaines.