Brooklyn Beckham : Amoureux et détendu, il abandonne sa mère Victoria

"Tu nous manques @brooklynbeckham", ont écrit David et Victoria Beckham sur Instagram ce dimanche 11 février. L'ex-footballeur anglais et son épouse ont publié des photos souvenirs du défilé Victoria Beckham. La créatrice britannique, venue présenter à New York sa collection pour les saisons automne-hiver 2018-2019, a été applaudie par son époux et trois de leurs quatre enfants, Romeo, Cruz et Harper (15, 12 et 6 ans).

Dimanche, Brooklyn Beckham a été photographié à la sortie d'une pizzeria à Los Angeles. La veille, samedi 10 février, l'étudiant de 18 ans a profité d'un après-midi détente en compagnie de sa chérie Chloë Grace Moretz. L'actrice de tout juste 21 ans poursuivait les festivités de son anniversaire.

Même loin de New York, Brooklyn pensait à sa mère. Le jeune homme a dévoilé ce week-end son nouveau tatouage, un coeur et une rose dessinés sur son biceps gauche, auréolés du mot "MUM" ("Maman").