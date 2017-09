Calogero, papa de 4 enfants dont 1 garçon : "C'est plus naturel avec mes filles"

A 46 ans, Calogero peut se targuer d'une vie pleine de beaux accomplissements. Dans le domaine professionnel, il sort en cette rentrée un nouvel album baptisé Liberté chérie sur lequel figure Feux d'artifices, morceau qu'il avait douloureusement interprété cet été à Nice. Côté vie privée, le chanteur est un père de famille très épanoui, comme il l'explique à Catherine Ceylac dans Thé ou café ce 16 septembre sur France 2.

Lorsque l'animatrice l'interroge sur sa collaboration avec sa parolière et compagne, Marie Bastide, et le fait qu'elle s'inspire de leur vécu pour écrire, Calogero répond à la question "est-il difficile d'être en couple ?" : "Oui, il faut de l'amour, du temps, beaucoup de choses." C'est du travail mais l'artiste est en tout cas fier de sa "famille recomposée", lui qui a eu deux filles avec Hortense d'Estève, Nina (12 ans) et Romy (9 ans), puis un garçon, Pio, bientôt 4 ans, et une fille qui est née récemment.

Avec franchise et tendresse, Calogero fait part de son ressenti de papa de trois filles et un garçon : "Le garçon c'est très différent. C'est plus naturel avec mes filles bizarrement. Le fait que ce soit un garçon, on a tout de suite bêtement l'image de soi-même." Il réfute l'idée de concurrence suggérée par Catherine Ceylac, en précisant avec fierté : "Mon fils est plus beau que moi, c'est clair et je suis sûr qu'il sera meilleur."