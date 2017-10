Camille Cerf, son père décédé : "C'est pour lui que j'ai fait Miss France"

Alors qu'elle avait à peine 18 ans, Camille Cerf a dû faire face à la disparition de son père, emporté par le cancer. Une épreuve douloureuse au sujet de laquelle elle se confie auprès de nos confrères de Public. "Je vivais encore à Paris quand il est tombé malade", confie la reine de beauté. La jolie blonde, aujourd'hui âgée de 22 ans, a ainsi quitté la capitale pour faire son retour à Calais et accompagner son défunt père durant les "six derniers mois de sa vie".

C'est d'ailleurs à ce moment-là que la nouvelle animatrice du Super Bêtisier (NRJ12) a "vraiment" appris à le connaître, et surtout découvert qu'il était "fier" d'elle. "Il a regretté d'avoir autant bossé et de ne pas avoir pris le temps de nous connaître plus", poursuit la jeune femme, très émue. Avec sa mère et sa soeur jumelle Mathilde, elles se sont toutes les trois soutenues afin de surmonter cette épreuve douloureuse.

"Maman a passé toute sa vie avec mon père : ils se sont rencontrés quand elle avait 16 ans, ils travaillaient ensemble... Elle a toujours été très forte. Alors je me suis interdit de me laisser abattre", explique Camille Cerf. Et l'élection de Miss France est tombée à pic : "Ça a ramené de la joie, de bonnes ondes... Il avait été mon premier fan quand j'ai présenté le concours Elite. C'est pour lui que j'ai fait Miss France." Et, bien qu'il n'ait pu assister à son sacre, Camille Cerf "aime à penser qu'il voit tout ce qu'il se passe" d'où il est.

Une interview à retrouver en intégralité dans les colonnes du magazine Public, actuellement en kiosques.