Camille Gottlieb : Sa touchante déclaration à son grand-père

Camille Gottlieb n'avait que 7 ans à la mort de son grand-père, le prince Rainier III. Fille de Stéphanie de Monaco et de Jean-Raymond Gottlieb, Camille était une petite fille bouleversée lorsqu'il est décédé en 2005, à tout juste 81 ans. À l'occasion de son anniversaire le 31 mai, la jeune femme a désiré rendre hommage à son grand-père, qui aurait eu 96 ans, en publiant deux photographies de famille.

La première montre le prince Rainier entouré de ses petits-enfants. On aperçoit Pauline et Louis Ducruet ainsi que Camille encore bébé dans les bras de son grand-père. Camille Gottlieb a écrit sur le cliché : "Tu me manques." La seconde photographie est un portrait de Rainier III qui envoie des baisers. Sa petite-fille dessine un coeur sur le cliché ainsi qu'une déclaration d'amour : "Je t'aime."

Une "petite-fille" qui devient femme...

Âgée de 20 ans, Camille Gottlieb devient peu à peu une femme et délaisse son visage poupin. Elle confiait récemment à ses followers avoir perdu plus de 14 kilos à cause d'un problème de santé. Quoiqu'il en soit, la belle jeune fille se fait maintenant repérer et beaucoup complimenter pour son visage qui ressemble beaucoup à celui de la muse d'Alfred Hitchcock, Grace Kelly. Une belle revanche pour Camille qui a d'ailleurs expliqué être célibataire et toujours à la recherche de son prince...