Carla Bruni-Sarkozy "fière" de son fils : Aurélien Enthoven décroche un diplôme

Quelques jours après la fête des Mères durant laquelle Carla Bruni-Sarkozy a eu le plaisir de se voir offrir un petit-déjeuner au lit préparé par sa fille Giulia (7 ans), c'est son fils qui la comble de fierté. Aurélien Enthoven, qui aura 18 ans le 20 juin 2019 et dont le père est Raphaël Enthoven, termine son année scolaire en beauté.

En terminale dans une école internationale du 15e arrondissement, Aurélien Enthoven et ses camarades de classe ont reçu un diplôme de fin d'études reconnu dans toutes les grandes universités américaines. Ce diplôme atteste que les élèves ont notamment reçu un enseignement bilingue. Il leur a été remis lors d'une graduation ceremony pour laquelle ils portaient une tenue de diplômé, composée d'une toge et d'une coiffe que les élèvent jettent au ciel par tradition, comme on peut le voir dans de nombreux films anglo-saxons.

Ce 31 mai, Carla Bruni-Sarkozy a posté un portrait de son fils dans cette tenue de fête. En légende, l'artiste de 51 ans a tenu à souligner combien elle est "fière" d'Aurélien. Le jeune homme a lui aussi posté quelques photos sur son compte Instagram, en compagnie de ses copains.

Si Aurélien Enthoven en a fini avec le lycée, il lui reste encore le bac, dont les épreuves débutent le 17 juin par la traditionnelle épreuve de philo. Les résultats seront publiés le 5 juillet.

Aurélien Enthoven est fan de metal, vegan et passionné de paléontologie, une discipline à laquelle il a notamment dédié une chaîne YouTube (Gigantoraptor) où il est très suivi. À son jeune âge, Aurélien s'est déjà distingué sur le plateau de Quotidien pour évoquer les attaques antisémites dont il a fait l'objet sur Internet, l'année dernière, après une vidéo contre le racisme. Récemment, son engagement au sein de l'UDR, le parti du souverainiste François Asselineau, a été beaucoup commenté. Aurélien Enthoven a notamment expliqué dans Le Parisien : "Mes idées sont indépendantes de celles de mes parents." Le 1er mai, il a participé à une manifestation pro-Frexit place de la République à Paris.