Caroline Receveur féline et sexy : Elle fait rugir de bonheur les internautes

Caroline Receveur est toujours à la pointe de la mode. Blogueuse certifiée et en collaboration avec de nombreuses grandes marques, l'ancienne star du petite écran ne passe jamais inaperçue. Ce dimanche 12 août 2018, toujours en vacances à Saint-Tropez, la maman du petit Marlon, qui fêtait ses 1 mois le 6 août dernier, a décidé de sortir les griffes et son côté animal en dévoilant un nouveau maillot de bain au motif léopard qui lui va à ravir sur son compte Instagram.

Bronzée, les cheveux lâchés et le physique idyllique, Caroline Receveur a une bonne fois pour toutes dit au revoir à ses kilos de grossesse pour laisser place à un look furieusement sauvage, non sans faire une référence au célèbre film Tarzan en légende : "Moi Tarzan, Toi Jane", écrit-elle avec humour.

Cette publication est devenue virale en quelques minutes. En plus de séduire tous ses abonnés, ces derniers se sont empressés de commenter en masse : "La perfection", "Sur elle, ça rend tout de suite beaucoup mieux", "Où est Tarzan? On veut Hugo en pagne", "Yahihiahihahiahia"...

La belle peut au moins être sûre de plaire à la personne la plus importante à ses yeux : son compagnon Hugo Philip. Le couple a d'ailleurs été aperçu au VIP Room de Saint-Tropez vendredi 10 août pour célébrer les 29 ans de l'influenceur et mannequin en grande pompe. Amoureux comme au premier jour, ils ont régalé les photographes en s'embrassant fougueusement devant les objectifs.