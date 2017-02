César 2017: Alice Taglioni et Ana Girardot, bombes incendiaires face aux stars

Comme chaque année, les César du Cinéma réunissent la crème de la crème du 7e art. L'occasion de dérouler le tapis rouge aux artistes, comédiens, réalisateurs, scénaristes et autres techniciens du cinéma. 2017 aura été un très beau cru, marqué bien évidemment par le glamour hollywoodien de George Clooney et Amal enceinte, Jean Dujardin et sa belle Nathalie Péchalat, l'envoûtante Lily-Rose Depp...

Parmi les invités remarqués et remarquables de ce tapis rouge, il fallait indéniablement citer Alice Taglioni et Ana Girardot. La première était remettant aux côtés de Valeria Golino, et elle fait crépiter les flashs à son arrivée. Ultra-chic, avec un carré blond qui rappelle la Catherine Deneuve des eighties, la chérie de Laurent Delahousse a fait l'unanimité. Tout comme Ana Girardot. La jolie comédienne, elle aussi remettante et prévue dans l'hommage à Belmondo, avait conjugué sexy (avec une robe en transparence et un body noir) et raffinement avec une tenue Alexandre Vauthier.

Les photographes se sont également activé à l'arrivée de Soko, fantasque en Gucci et au bras de son frère Maxim. Isabelle Huppert était imparable dans une robe verte Dior, tout comme Stefi Celma, superbe dans une tenue blanche moulante. L'actrice de Dix pour Cent accompagnait Alice Belaïdi pour remettre le César du meilleur montage àXavier Dolan. Du blanc, il était aussi question pour Rossy de Palma, venue apporter un souffle de charme à l'espagnole. Moins convenu en revanche, Daphné Bürki restait fidèle à son audace avec une robe aux matières multiples.

Parmi les autres personnalités marquantes de ce tapis rouge, on a croisé Marina Fois, Nathalie Baye, Franck Dubosc, Valeria Bruni-Tedeschi, Nicolas Duvauchelle, Valérie Donzelli, Nicole Garcia, Alice Isaaz et Rod Paradot, Paula Beer et le futur césarisé James Thierrée, Arnaud Ducret et sa femme Maurine Nicot, Anna Mouglalis que l'on retrouvera avec JoeyStarr, Pierre Deladonchamps ou encore François-Xavier Demaison et sa compagne Anaïs Tihay. Pierre Lescure était également de la partie, tout comme Marie Drucker, Joyce Jonathan, Franck Gastambide, Alice Pol, Anne Consigny, Sylvie Testud, Laurie Cholewa, Nana Mouskouri et son mari André Chapelle, Noémie Merlant (venue avec son homme Simon Buisson, le réalisateur de Wei or Die), Safy Nebbou et Ibrahim Maalouf ou bien Félix Moati.

Du côté des grands noms de notre cinéma, Jean-Claude Carrière a été vu avec sa fille Kiara, Constantin Costa-Gavras avec sa femme Michèle, Tony Gatlif et Rémy Julienne en solo ou encore la toujours souriante Marthe Villalonga.