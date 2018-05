Charles Aznavour, 93 ans, hospitalisé après une lourde chute

Charles Aznavour nous fait une petite frayeur. D'après BFMTV, le chanteur nonagénaire a été hospitalisé samedi 12 mai 2018 après avoir chuté "assez lourdement au sol dans la matinée" dans sa maison à Mouriès (Bouches-du-Rhône).

Appelés en renfort, les pompiers et le Samu sont rapidement intervenus pour une prise en charge. L'interprète de La Bohème, qui célébrera ses 94 ans le 22 mai, souffre d'une fracture au bras, "plus précisément à l'humérus". Son pronostic vital n'est heureusement pas engagé, précisent nos confrères.

En tournée depuis plusieurs mois, lui qui s'était entre autres produit à Genève en mars, Charles Aznavour devait monter sur scène les 21 et 23 mai à Osaka, au Japon. Pour le moment, difficile d'imaginer que ces dates puissent être maintenues compte tenu des circonstances. Plusieurs dizaines d'autres dates sont en outre prévues à travers la France et l'Europe jusqu'à la fin de l'année. Il y a quelques jours, l'artiste était encore en promotion à Londres, fier de parler de sa venue prochaine au Royal Albert Hall (30 juin). On lui souhaite un prompt rétablissement.