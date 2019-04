Charlize Theron cherche un homme : elle avoue avoir connu de "bons moments"

La semaine dernière, Charlize Theron laissait entendre qu'elle attendait qu'un homme se manifeste après avoir déclaré qu'elle était "étonnamment célibataire". Lors d'une interview à la chaîne américaine KTLA 5, mardi 16 avril 2019, la star hollywoodienne de 43 ans a avoué qu'elle avait connu "quelques bons moments" après avoir fait cette annonce. Mais rien de très sérieux. Comparée à un taxi, elle a insisté sur le fait que "la lumière verte était toujours allumée". Une cocasserie qui a fait hurler de rire l'actrice et son compère Seth Rogen, qui venaient tous deux faire la promotion de leur nouveau film, Long Shot.

En effet, elle déclarait à ET : "Je suis célibataire depuis dix ans, ce n'est pas si long. Il faut juste que quelqu'un prenne son courage à deux mains et se bouge pour sortir avec moi. Je suis étonnamment célibataire, j'ai été très claire sur ce point." Une annonce largement relayée par les médias américains, qui a valu au journaliste qui a interviewé l'actrice des dizaines de messages d'hommes à la recherche d'une aventure avec la jolie brune, comme le relate ET. Le site canadien a même transmis à Charlize Theron un message vidéo d'un admirateur. "Quel homme sympathique ! Je finis ma promotion internationale, puis je tourne un film à Londres et vers le mois de septembre, on reparle de ce rendez-vous", a-t-elle blagué.

Mais Charlize Theron aurait une autre idée derrière la tête. Si elle enchaîne les "bons moments" sans lendemain, The Sun nous apprenait en janvier 2019 qu'elle enchaînait les rendez-vous galants avec Brad Pitt. Une source proche des deux acteurs dévoilait qu'ils "se connaissaient depuis des années et qu'ils étaient récemment devenus meilleurs amis après avoir travaillé ensemble". Elle attendrait donc un signe du superbe père de famille.

Cela ne fait pas véritablement dix ans que Charlize Theron est célibataire. Sa dernière relation officielle et sérieuse était avec l'acteur Sean Penn. Ils avaient brisé leurs fiançailles en 2015. Avant cela, elle avait été avec Stuart Townsend, de 2002 à 2010. C'est sa plus longue relation connue à ce jour. Charlize Theron est également l'heureuse maman d'une adorable August (adoptée en août 2015) et du petit Jackson (7 ans).